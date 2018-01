Carnevale a numero chiuso: al vaglio più sistemi di sicurezza, si punta sugli infrarossi?

“Il limite di persone sarà stabilito dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, aveva detto nei giorni scorsi Morris Ceron, capo di gabinetto: ad oggi quelle parole suonano come e vera propria dichiarazione d’intenti. San Marco sarà a numero chiuso, resta solo da capire quali siano i mezzi più efficaci per il conteggio delle persone.

Si potrebbe ricorrere, lo riporta La Nuova di Venezia, addirittura a più di un sistema di conteggio, così che i “punti deboli” di uno vengano compensati dalle potenzialità dell’altro. Una decisione definitiva deve ancora essere presa, ma è questione di giorni: il 27 gennaio le danze mascherate prenderanno il via. Nel mazzo di ipotesi ci sono le telecamere a infrarossi, che individuano il calore emesso dal corpo, oppure un software che si aggancia alla sim nei cellulari mostrando il numero totale, o ancora le normali videocamere.

L’obiettivo sarebbe quello di ripetere la buona gestione dell’anno scorso e della notte di San Silvestro, banco di prova superato agevolmente che non eguaglia tuttavia la portata delle giornate carnevalesche. L’amministrazione cittadina è al lavoro per sciogliere i nodi mancanti, nel frattempo il capo di gabinetto consiglia i concittadini: chi vuole essere sicuro di assistere allo spettacolo delle maschere, parta per tempo.