Saltano i carri a Jesolo, polemiche sullo stop tardivo: "Più restrizioni con il decreto Minniti"

Salta il Carnevale e la questione solleva qualche malumore a Jesolo, dove il comandante della polizia locale, Claudio Vanin, ha deciso, attraverso un comunicato ufficiale, di spiegare le ragioni del ritardo della comunicazione dell'annullamento.

La comunicazione

Sul suo profilo Facebook le parole con il riferimento problema economico: "Mi permetto di dire due cose sulla tardiva comunicazione dell'annullamento della sfilata dei carri allegorici, visto che ne sono parte in causa. Le nuove disposizioni sulla sicurezza prevedono la stesura di un piano della sicurezza che vede coinvolti vigili del fuoco, Ulss, Croce Rossa Italiana, steward, addetti antincendio di rischio livello elevato, protezione civile e tanti altri con notevoli esborsi di migliaia di euro da parte dell'amministrazione comunale. Per questo motivo è stato deciso di aspettare fino all'ultimo proprio per verificare se le condizioni meteo miglioravano, non è stata la pioggerella a bloccare l'evento ma le forti raffiche di vento che si sono alzate nella tarda mattinata. Raffiche di vento che non permettevano una sfilata in sicurezza con pericolo per l'incolumità delle persone. Fosse stato come lo scorso anno, dove coinvolti erano solo il Comune e la pro loco, probabilmente avrebbero deciso ancora sabato di rimandare. Dopo i fatti di Torino del 3 giugno 2017 e l'emissione delle circolari Gabrielli, Frattasi e Morcone, che si sono susseguite in termini di sicurezza, tutto è cambiato. Dovremo farcene, volente o nolente, tutti una ragione. Molti comuni limitrofi hanno rinunciato a fare eventi proprio perché non riescono a sostenere i relativi costi sulla sicurezza. Buona domenica".