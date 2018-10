Casa abbandonata distrutta dalle fiamme, vigili del fuoco all'opera nella notte

Una casa disabitata è stata distrutta dalle fiamme nella notte tra domenica e lunedì nel territorio di Mirano, in via Cavin di Sala. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto si sono precipitati quattro automezzi dei vigili del fuoco, da Mirano e da Mestre. Quattordici operatori si sono messi al lavoro per avere ragione delle fiamme, che hanno interessato un'abitazione in cui più volte è stata segnalata la presenza di senzatetto. A causa dell'incendio il tetto è collassato.

Ispezione in mattinata

Tuttora non è esclusa la possibilità che qualcuno si trovasse all'interno dell'edificio nel momento in cui è scaturito il rogo: alle 10 di lunedì i pompieri stanno concludendo le operazioni, dopodiché è prevista un'ispezione all’interno dell’abitazione con l’ausilio del nucleo cinofilo, proprio per accertarsi che nessuna persona sia stata coinvolta. Cause del rogo da accertare.