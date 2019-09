Cayo Blanco messo sottosopra dal maltempo

Il maltempo della notte tra sabato e domenica, pur non facendo registrare particolari criticità nel Veneziano, ha messo sottosopra il locale Cayo Blanco in spiaggia, a Sottomarina, in lungomare Adriatico. Pali rotti, alberi abbattuti, sedie e tavoli rovesciati e lettini a sdraio volati via con il vento. Alle 8 del mattino di domenica così appariva il Cayo Blanco, riaperto pochi giorni fa su disposizione del tribunale amministrativo, che ha sospeso il provvedimento precedente della questura di Venezia. Le immagini girate dal titolare.