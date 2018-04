La Riviera invasa dal serpentone colorato della maratonina: le strade chiuse al traffico

Pochi giorni alla Dogi's half marathon, l'appuntamento sportivo che domenica 8 aprile colorerà la Riviera del Brenta con un lungo serpentone di circa 2mila partecipanti. Partenza e arrivo a Stra lungo un percorso circolare che costeggia il corso d'acqua e attraversa i comuni di Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, con giro di boa a Mira e ritorno sulla bassa. Per limitare i disagi al traffico l'organizzazione dell'evento ha diffuso una tabella con gli orari di chiusura e apertura delle strade. Un furgone "scopa" chiuderà la gara e riaprirà il traffico agli automezzi.

Le chiusure

Partenza e arrivo a villa Loredan, con l'accesso alla zona antistante (via Roma) che resterà chiuso dalle 6.30 della mattina alle 12.30. Partenza prevista della gara alle 9.15. Gli altri divieti di transito: via Barbariga chiusa dalle 9.15 alle 9.45, il centro di Fiesso dalle 9.15 alle 9.55, la rotonda Casello 9 dalle 9.15 alle 10.15, via Torre (ospedale di Dolo) dalle 9.15 alle 10.20, il cento di Dolo dalle 9.30 alle 10.30, la rotonda di Dolo (istituti scolastici) dalle 9.30 alle 10.40, via Molinella dalle 9.45 alle 11, il centro di Mira dalle 9.45 alle 11.05, via Badoera dalle 10 alle 11.25, ponte del Vaso dalle 10 alle 11.40, Paluello dalle 10.15 alle 12.