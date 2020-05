Ricoverato per infezione espelle 3 ovuli di cocaina

Soccorso all'interno di un vagone del treno alla stazione ferroviaria Santa Lucia, martedì scorso 5 maggio, un cittadino nigeriano è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo per un'infezione batterica. Al Civile venerdì è arrivato il personale della polizia di Stato del commissariato di San Marco, dopo la segnalazione della direzione sanitaria ospedaliera. L'uomo ha espulso un ovulo di probabile sostanza stupefacente. Lo straniero aveva altresì comunicato di aver ingerito altri due ovuli: circostanza confermata da una Tac a cui è stato sottoposto.

L'arresto

Gli accertamenti della polizia hanno confermato che la sostanza contenuta nell’ovulo analizzata con narcotest eseguito al gabinetto di polizia Scientifica era proprio eroina del peso di circa 10 grammi. Nella mattina di sabato il cittadino ha espulso gli altri ovuli, per il peso totale di altri 21 grammi circa, poi è stato arrestato per spaccio. Ora è vigilato dalle forze dell'ordine nel reparto di rianimazione in attesa del suo trasferimento in carcere.