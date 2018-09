Nasconde negli slip la cocaina pronta per essere spacciata: pusher in manette

Quinto arresto nel giro di una settimana, carabinieri in trincea contro lo spaccio a Portogruaro. Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, i militari dell'Arma hanno stretto le manette ai polsi ad un cittadino egiziano di 36 anni, residente da tempo nel Comune di Pramaggiore. L'uomo, fermato in compagnia di un giovane marocchino, è stato trovato in possesso di cocaina già suddivisa in dosi, mentre si trovava alla guida della propria auto nel centro storico della città sul Lemene.

Cocaina negli slip

Che ci fosse qualcosa di strano, i carabinieri l'hanno fiutato sin dal principio, quando il conducente del veicolo ha dimostrato un po' d'esitazione all'alt. Gli uomini in divisa hanno quindi deciso di approfondire i controlli, perquisendo il veicolo. Notando che la tensione nei due diventava sempre più palpabile, i militari hanno proceduto anche alla perquisizione personale. Nella fattispecie, il cittadino egiziano nascondeva all'interno degli slip 14 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Anche l'amico è stato trovato in possesso dello stesso stupefacente, poco meno di un grammo.

In arresto

Per il conducente è scattato così l'arresto per detenzione di sostanza di stupefacente ai fini di spaccio, mentre il passeggero è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato. «La presenza di pattuglie dell’Arma nell’arco delle 24 ore, - spiegano i carabinieri di Portogruaro - riesce così a garantire non soltanto un tempestivo e qualificato pronto intervento in caso di emergenza, ma assicura anche una costante e attenta attività di controllo con finalità preventive».