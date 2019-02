Cocaina in casa: i residenti segnalano l'attività di spaccio, pusher arrestato

Le segnalazioni dei vicini hanno trovato conferma grazie alle verifiche dei carabinieri. Così è stato arrestato per spaccio B.D., 39enne di Camponogara, incensurato e lavoratore. Insomma, in teoria un "insospettabile". L’uomo è stato bloccato ieri dai militari della tenenza di Mira sulla statale Romea, quindi i controlli sono proseguiti all'interno della sua abitazione, collocata nelle vicinanze della strada ma in posizione defilata.

Spaccio di cocaina

In casa, nascosti nella paratia della caldaia, sono stati trovati 41 grammi di cocaina, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi (bilancino, sacchetti e taglierini) e la somma di 4.500 euro in contanti. Il 39enne a quel punto è stato dichiarato in arresto per spaccio di stupefacenti e accompagnato in carcere. Il sospetto è che l'uomo tenesse le fila di una piccola rete di spaccio con clienti tra la Riviera, Mestre e la zona di Chioggia.