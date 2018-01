"Scelta lesiva della sensibilità delle vittime, il Consiglio di disciplina dell'Ordine intervenga"

"La nostra posizione sarà quella di rivolgerci al Consiglio dell'Ordine affinché sia l'organo competente, ossia il Consiglio di disciplina distrettuale, a valutare se il famoso post sia consono con i principi ispiratori della nostra professione". Commenta in questo modo Giorgio Battaglini, presidente della Camera civile veneziana, la pubblicazione da parte di uno studio legale con sede a Mestre e a Treviso di un messaggio su Facebook in cui, riportando un articolo di giornale, si sottolineava di essere "in grado di fornire assistenza altamente qualificata alle incolpevoli vittime" dell'incidente ferroviario alle porte di Milano dei giorni scorsi.

"Scelta lesiva della sensibilità delle vittime"

La pubblicazione venerdì sulla pagine ufficiale dello studio, dopodiché la cancellazione dopo pochi minuti. "Chiederemo che sia esaminata anche l'opportunità di una scelta di questo genere da parte di uno studio legale che, peraltro, è noto nel settore del risarcimento danni - continua Battaglini - Si ritiene che sia stata una scelta lesiva della sensibilità delle vittime. La conformità con il nostro ordinamento disciplinare spetterà al Consiglio di disciplina stabilirlo, noi non approviamo certamente le modalità che sono state attuate".

"Rete, possibile trappola"

La prossima tappa della vicenda è prevista per lunedì prossimo, quando la querelle riguardante il post sarà inserita all'ordine del giorno della riunione dell'Ordine degli avvocati: "La Rete non cancella nulla - conclude il presidente Battaglini - E' vero, può essere una trappola. Un errore, se in questo caso vogliamo parlare di errore, si perpetua all'infinito. E' sicuramente una circostanza che andrà chiarita, ma che sulla quale è bene far capire che l'avvocatura non è dallo stesso lato".