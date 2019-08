«Macroscopica negligenza» nella realizzazione del ponte, condannato Calatrava

L'archistar catalana Santiago Calatrava, dopo l'assoluzione in primo grado, è stato condannato dalla Corte dei conti di Venezia in appello a pagare 78mila euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione.

«Macroscopica negligenza»

La multa, nell'ambito della realizzazione di un'opera costata 11 milioni e 600mila euro a fronte ai 7 milioni previsti, riguarda una «macroscopica negligenza» - come scrivono i giudici contabili nella sentenza. L'architetto è ritenuto responsabile di un aggravio di costi per aver sottostimato le dimensioni di alcuni tubi, ma anche i tempi di usura dei gradini, in parte in vetro. Quest'ultimi dovevano durare almeno 20 anni, ma da subito si è dovuto ricorrere a costose sostituzioni e rattoppi che continuano ancor oggi. Nella sentenza, si legge anche che la negligenza è «tanto più grave e meritevole di essere stigmatizzata in quanto proveniente da uno stimato professionista».