Conduceva un b&b abusivo a Marghera, nei guai un veneziano di 53 anni

La sua struttura ricettiva, su un noto portale online, era valutata con un ottimo 8.4, riportato orgogliosamente anche sull'insegna apposta esternamente sul portone d'ingresso. Ma quel bed and breakfast altro non era che un'attività abusiva, condotta da un veneziano di 53 anni, scovato e sanzionato dalla polizia.

Denunciato

A seguito delle opportune indagini, monitorando le piattaforme virtuali per la ricerca di alloggi turistici e incrociandole con le licenze rilasciate ad affittacamere e albergatori, i poliziotti hanno incastrato il furbetto, che conduceva la sua attività in via Trieste a Marghera. Il b&b era stato ricavato all'interno del proprio appartamento, due stanze per complessivi 8 posti letto. A disposizione dei clienti anche la rete Wifi. Dopo aver accertato che il 53enne fosse effettivamente sprovvisto di licenza, gli agenti hanno sanzionato il veneziano.