Continuavano a borseggiare i turisti: foglio di via del questore a due manoleste

Il loro comportamento è stato monitorato dagli agenti in borghese giorno dopo giorno, finché non sono stati notificati a entrambe fogli di via che ne impongono l'allontanamento dal territorio comunale di Venezia per 3 anni. Nel mirino della questura sono finite F.C. e O.E., croate rispettivamente di 32 e 22 anni. I poliziotti in borghese le hanno viste posizionarsi all'imbocco di un imbarcadero Actv, pare quello della stazione ferroviaria, proprio nel momento di maggiore afflusso e calca, avvicinandosi più volte a ignari turisti e passanti. Si tratta di borseggiatrici seriali con alle spalle numerosi precedenti penali, tutti legati a furti. Per loro anche degli arresti e, in un caso, un foglio di via. Per evitare altri borseggi, il questore ha disposto il loro allontanamento.

Decalogo anti borseggi

Nel rende pubblico il provvedimento, la Questura in una nota ha voluto mettere in guardia i turisti che visitano la città attraverso un decalogo antiborseggi:

Fate molta attenzione ai vostri effetti personali nei luoghi di grande transito (stazioni ferroviarie, terminal marittimi aeroporti), dove di solito si concentra la microcriminalità. Quando salite e scendete dai mezzi pubblici o quando siete in un locale gremito di gente, fate attenzione alle persone che spingono o che premono. Ricordate che di solito chi compie il furto non è chi spinge ma un compare. I borseggiatori usano diverse tecniche basate sulla destrezza, dall’azione a mano libera, all’accerchiamento con bambini, all’utilizzo di bastoni, ombrelli, con i quali fingono di sorreggersi, fate attenzione ai gruppi sospetti ed agli urti con questi mezzi. Portate borse e borselli sempre rivolti verso l’interno del marciapiede, dalla parte del muro, possibilmente a tracolla o proteggendoli con l’avambraccio. Non tenete il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni o in borse di facile accesso. Non estraete il portafoglio per prelevare i soldi in luoghi molto affollati, ma tenete una piccola somma di denaro a parte da usare all’occorrenza. Lasciate gli oggetti di valore ed il danaro nella cassaforte del vostro hotel, portate con voi solo la somma che ritenete vi sarà sufficiente per la giornata. Riponete i documenti in un luogo/tasca diverso dal denaro. Evitate di fare sfoggio di oggetti preziosi molto vistosi, soprattutto quando usate i mezzi pubblici. Se avete la sensazione di essere seguiti entrate in un bar, in un negozio o chiedete l’ausilio di qualche passante.

In caso di bisogno, rivolgetevi sempre a persone che esercitano una pubblica attività o servizi: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Militari, personale in divisa.