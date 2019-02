Cos'è e quanto costa il contributo d'accesso approvato dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale durante la seduta di martedì ha approvato con 22 voti favorevoli e 5 contrari (6 i consiglieri che non hanno partecipato al voto) il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna. Entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e che vedrà le modalità applicative stabilite mediante delibera di giunta comunale, il contributo dovrà essere pagato da ogni persona fisica che, utilizzando qualsiasi vettore (ossia qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolga servizio di trasporto di persone a fini commerciali) acceda alla città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, salvo gli esclusi o gli esenti. Il contributo sarà alternativo all'imposta di soggiorno e avrà validità fino alla mezzanotte del giorno dell'accesso.

Obiettivi

Il Regolamento ha l'obiettivo di selezionare i flussi e rimodulare gli impatti finanziari del turismo che accede alla Città antica per presidiare i pubblici interessi della comunità locale di un luogo patrimonio mondiale riconosciuto dall’Unesco.

Quanto si paga?

Solamente fino al 31 dicembre di quest'anno si è stabilito di fissare la misura del contributo di accesso con un’unica quota di 3 euro. Inoltre, se il titolo di viaggio ha durata superiore alle 24 ore, il contributo varrà per l’intero periodo di validità del titolo stesso. Per tutto il 2019 i cittadini che accedono alla Città antica con vettori in regola con il pagamento delle Ztl bus del Comune di Venezia sono esentati dal pagamento del contributo. Dall'1 gennaio 2020, invece, la misura del contributo sarà fissata in 6 euro per tutti i giorni dell’anno, salvo per tre tipologie di giornate stabilite con apposita delibera di giunta entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione. Per queste tipologie di giornate sarà previsto un diverso importo da pagare. Si tratta di giorni da: “bollino verde”, ossia quelli in cui è previsto un limitato afflusso di persone. Si pagheranno 3 euro, “bollino rosso”, ossia quelli in cui è prevista una criticità di afflusso di persone: si pagheranno 8 euro, “bollino nero”, ossia quelli in cui è prevista un’eccezionale criticità di afflusso. Si pagheranno 10 euro.

Chi è escluso dal pagamento del contributo?

Sono esclusi i residenti nel Comune di Venezia, i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, che gravitano in città continuativamente o anche temporaneamente, gli studenti, anche pendolari, che frequentano scuole di ogni ordine e grado o università o corsi post universitari che hanno sede operativa nella città antica o nelle isole minori, le persone e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’Imu nel Comune di Venezia.

Chi è escluso dal pagamento del contributo deve dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione, o dichiarazione propria o da parte di terzi, permanente o temporanea, secondo modalità che verranno stabilite dalla giunta.

Chi è esentato dal pagamento del contributo?

Sono esentati dal pagamento del contributo di accesso: coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale e soggette al pagamento dell'imposta di soggiorno. L'esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza, i residenti nella Città metropolitana di Venezia, i residenti nella Regione Veneto, chi è nato nel Comune di Venezia, i possessori della carta Citypass “Venezia Unica” abilitata alla navigazione, i bambini di età inferiore a 6 anni, chi è affetto da disabilità grave e suo accompagnatore, chi pratica terapie o deve effettuare visite mediche in strutture sanitarie site in città antica e nelle isole minori, chi assiste o accompagna degenti in strutture sanitarie, chi partecipa a competizioni sportive riconosciute dal Coni, sue federazioni o da Enti di promozione sportiva, chi accede alla città antica attraverso linee di trasporto pubblico locale appositamente istituite per il trasporto esclusivo all'impianto sportivo al fine di assistere alla competizione sportiva, amministratori e autorità pubbliche che si rechino in città antica o nelle isole minori per motivi istituzionali, volontari impegnati in eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, dalla Città metropolitana o dalla Regione, volontari impegnati in attività di emergenza, il personale delle forze dell’ordine e delle forze armate, incluso quello dei vigili del fuoco, per esigenze di servizio, i componenti del nucleo familiare anagrafico di coloro i quali abbiano stipulato un contratto d’affitto in locazione abitativa, a uso non turistico, di immobile sito nella città antica o nelle isole minori, il coniuge, unito civilmente, il convivente, i parenti o affini, fino al terzo grado, di residenti nelle aree in cui vale il contributo di accesso, il coniuge, unito civilmente, il convivente, i parenti o affini fino al terzo grado che si rechino nelle case circondariali o di reclusione della città Antica per visitare i detenuti, il coniuge, unito civilmente, il convivente, i parenti o affini fino al terzo grado del defunto che partecipino al funerale nella città antica o nelle Isole minori, il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al terzo grado in visita a persone ospitate in strutture socio-sanitarie situate nella città antica o nelle isole minori, chi viene convocato negli uffici pubblici o giudiziari per ragioni di giustizia (o per altre ragioni di pubblico interesse), le parti processuali e i testimoni in procedimenti che si svolgono nella città antica, i soggetti passivi che abbiano pagato il contributo di accesso per l'utilizzo di un vettore navale regolarmente registrato all'Autorità portuale di Venezia per i giorni successivi a quello di approdo fino a quello di partenza della nave.

Anche in questo caso chi è esente dal pagamento deve dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi, permanente o temporanea, secondo modalità che verranno stabilite dalla giunta.

Riduzioni per gli ospiti delle strutture ricettive venete gestite in forma imprenditoriale

Dall'1 gennaio 2020 chi soggiornerà presso le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale nel territorio della Regione Veneto pagherà il contributo di accesso in misura inferiore del 50% rispetto agli importi fissati dal Regolamento, in base ad apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive e i Comuni interessati. La riduzione non viene applicata nelle giornate di bollino verde.

Si pagherà il contributo di accesso attraverso il "vettore". Cos'è?

Il vettore è qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolge servizio di trasporto di persone a fini commerciali come: compagnie di navigazione, comprese quelle da crociera, vettori ferroviari, vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo, vettori che svolgono trasporto pubblico non di linea come pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, e i “lancioni” granturismo, vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino all'aeroporto Nicelli del Lido.

Possibili convenzioni con i vettori

Vista la specificità di accesso alla Città antica e alle altre isole minori da parte di persone che si imbarchino o utilizzino mezzi di trasporto pubblico non di linea presso i pontili situati nei comuni di Cavallino-Treporti, di Chioggia, all’aeroporto Marco Polo di Tessera, al Terminal di Fusina e a San Giuliano, o da parte di soggetti passivi che accedono a piazzale Roma con mezzi di traporto pubblico non di linea, e in ogni caso nell'ipotesi in cui il vettore non abbia l'obbligo di emettere un documento attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per il trasporto, il Comune di Venezia, o chi per esso, potrà provvedere alla riscossione diretta del contributo di accesso dopo aver stipulato una convenzione, approvata dalla giunta comunale, con il vettore interessato. In questo caso la persona dovrà pagare il contributo direttamente al Comune di Venezia o a un soggetto terzo delegato da quest'ultimo.

Quali sono i doveri del vettore?

Il vettore, che avrà diritto di rivalsa sugli inadempienti, dovrà riscuotere il contributo di accesso assieme al prezzo del biglietto o al suo corrispettivo. Una volta riscosso, fatta eccezione per l'ipotesi di riscossione diretta da parte del Comune di Venezia, dovrà versare l’ammontare complessivo a Ca' Farsetti secondo procedure operative stabilite con una successiva delibera di giunta. I vettori, quindi, sono obbligati a: informare chi vorrà venire in città antica o nelle isole minori del contributo, riscuoterlo rilasciando una ricevuta, oppure inserendo una dicitura specifica sul biglietto o un timbro, inviare una comunicazione al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, contenente i dati rilevanti per l’amministrazione che saranno individuati con deliberazione della giunta comunale, riversare il contributo riscosso il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese di riscossione, inviare al Comune le comunicazioni/documentazioni eventualmente ricevute relative ai casi in cui sia stata richiesta un'esclusione/esenzione/riduzione del pagamento.

Controllo e accertamento

Ai fini dei controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di accesso, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni, l'amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. In particolare: può invitare i soggetti passivi e i vettori obbligati alla riscossione a esibire o trasmettere atti e documenti, può inviare ai vettori obbligati alla riscossione questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, può effettuare ispezioni e sopralluoghi con personale autorizzato. Le modalità applicative del regolamento e i suoi risultati saranno periodicamente relazionati al Consiglio comunale.

Le sanzioni previste

Sono stati stabiliti diversi livelli di sanzione a seconda della gravità del caso: sanzione amministrativa dal 100% al 200% rispetto al dovuto per l’omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del vettore obbligato alla riscossione, sanzione amministrativa del 30% del dovuto per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore, sanzione amministrativa da 100 euro a 450 euro per chi non paga il contributo d’accesso, rilascia dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni o per ogni altra violazione del regolamento.

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

Rimborsi

Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o a partire dalla data in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione (questa procedura non è possibile nel caso di rilascio di titoli di viaggio non nominativi). Allo stesso modo potranno richiedere il rimborso i vettori che avranno versato al Comune il contributo di accesso in maniera superiore rispetto a quanto effettivamente riscosso dai passeggeri.

A cosa serve il contributo?

Il contributo, come previsto dalla Legge, servirà a ridurre gli extra costi ordinari che Venezia ha in base alla propria specificità, come ad esempio le operazioni di pulizia e asporto rifiuti, quantificati in oltre 41 milioni di euro all’anno, e garantire le manutenzioni tipiche come quelle dei masegni, delle rive, dei ponti, del proprio patrimonio. Una spesa elevata che si vuole non ricada più solo sulle spalle dei residenti: l’obiettivo, è stato spiegato durante la seduta del Consiglio comunale, è di rendere la città più vivibile per chi già ci abita e più attrattiva per chi sceglierà di venirci a vivere.

Osservatorio sul contributo

Al provvedimento approvato dal Consiglio seguirà una serie di delibere di Giunta, cui è demandata la definizione delle modalità operative del Regolamento. A tal fine, è stata prevista anche la costituzione di uno specifico “Osservatorio”, per poter avere un confronto continuo con tutte le categorie economiche e sociali monitorando in modo condiviso gli effetti a breve e medio termine, in un’ottica di coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

Isole minori. Quali sono?

Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco)

Pellestrina

Murano

Burano

Torcello

Sant'Erasmo

Mazzorbo

Mazzorbetto

Vignole

Sant'Andrea

Monte dell'Oro

Santa Cristina

La Cura

S. Ariano

La Salina

Buel del Lovo

La Certosa

Batteria Carbonera

Madonna del Monte

Crevan

San Francesco del Deserto

Tessera

San Giacomo in Paludo

Isola di San Giuliano

Isola di Campalto

Lazzaretto Nuovo

San Secondo

Trezze

San Giorgio in Alga

Santa Maria delle Grazie

San Servolo

San Clemente

San Lazzaro degli Armeni

Sant'Angelo delle Polveri

Sacca Sessola

Lazzaretto Vecchio

Santo Spirito

Campana-Podo

Poveglia

Ex Poveglia

Batteria Fisolo

Ottagono Abbandonato

Ottagono Alberoni

Ottagono San Pietro

Ottagono Ca' Roman

Cason Montiron

Motta dei Cunicci

Motta San Lorenzo

Faro Spignon

Ztl

Confermata la Ztl per i veicoli privati in accesso a Venezia. Il Consiglio comunale ha approvato l'istituzione di una "zona a traffico limitato per veicoli a motore in accesso a Venezia centro storico". L'atto dichiara che ci sarà una tariffazione per gli accessi alla città antica che avvengono con mezzi motorizzati privati, al fine di preservare il patrimonio storico e ambientale della laguna. La delibera dà inoltre mandato alla giunta comunale di approvare le tariffe degli accessi e di adottare, assieme alla direzioni comunali competenti, gli atti volti a realizzare un sistema telematico di pagamento delle tariffe e di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato del centro storico di Venezia.