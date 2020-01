Coronavirus, Ca' Foscari ai suoi studenti: «Non partite per la Cina»

L'università Ca' Foscari di Venezia, in linea con le direttive del ministero della Salute, ha sconsigliato a un gruppo di studenti di partire per la Cina, per un periodo di studio nell'ambito del programma Overseas. L'Ateneo «sconsiglia vivamente la partenza per la Cina e suggerisce di posticiparla fino a quando non siano garantite in via ufficiale condizioni di piena sicurezza, ovvero di annullare del tutto la mobilità».

Ca' Foscari agli studenti: «Non partite per la Cina»

Gli studenti che opteranno per l'annullamento del periodo all'estero, spiega Ca' Foscari, non incorreranno in alcuna penalizzazione rispetto ai prossimi bandi. Stesso invito a rinunciare al viaggio in Italia è stato rivolto dall'università veneziana ad alcuni studenti cinesi che avevano in programma di raggiungere Venezia per lo stesso scambio.