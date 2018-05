Otto donne al test del corso per gondolieri: campionesse del remo messe alla prova

Le "quote rosa" si fanno largo in un mondo tutto maschile, quello della gondola. Non è la prima volta che delle donne partecipano al test di selezione al bando comunale per accedere alla scuola L'arte del gondoliere, ma - come riporta Il Corriere del Veneto - quest'anno è un record: al bando hanno risposto otto donne.

Campionesse di voga

Abilissime col remo, naturalmente. Campionesse di voga alla veneta, prendono regolarmente parte alla Regata Storica e sono istruttrici nella propria disciplina. Dall'associzione Row Venice sono in cinque: la presidente Jane Caporal, le campionesse Giulia Tagliapietra, Elena Almansi, Angelica Villegas Alban e l’insegnante di voga Lisa Dunk. Tutte intenzionate ad accaparrarsi il titolo di sostituto gondoliere.

Il corso

E' stata la stessa Caporal, tramite la sua associazione, a prendersi carico dei costi di iscrizione per tutte: 150 euro per le selezioni e, per chi le supererà, i 350 euro per seguire il corso. E' convinta che le "sue" ragazze siano tranquillamente in grado di tener testa agli uomini: non per niente sono tutte insegnanti e, a suo parere, non avranno problemi ad affrontare l'esame. Anche la sola partecipazione al corso, comunque, è già un bel risultato, con la possibilità di apprendere lingue straniere, storia dell'arte e tradizioni. Le selezioni sono già iniziate martedì, con alcune manovre di base e un approdo. Una formalità. La strada è lunga e alla fine, anche una volta ottenuta l'abilitazione, non è scontato riuscire a trovare un gondoliere disposto ad affidare la barca a sostituti sconosciuti. Sono comunque dei passi in avanti per cercare di garantire pari opportunità ai sessi.