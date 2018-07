Stop al turismo cafone: daspo a visitatori maleducati, regole severe per i baristi

Una lunga lista di divieti, una ventina in tutto. E per chi sgarra scatta il daspo, l'allontanamento dalla città. Il Comune di Venezia ha deciso di provare anche questa contro "la maleducazione dilagante" dei turisti (tuffi in canale, pic nic eccetera), ma anche per arginare i comportamenti scorretti di chi possiede attività commerciali in centro storico. In virtù dei poteri concessi alle amministrazioni dal decreto Minniti, la giunta Brugnaro ha redatto un nuovo regolamento di polizia urbana costituito da un'ottantina di articoli che dovrebbe penalizzare cafoni e molesti. Lo riporta Il Gazzettino.

Le regole

C'è un po' di tutto: divieto di sedersi con i piedi in acqua, tuffarsi, fare pic nic in zone vietate, lavarsi nelle fontane, fare i propri bisogni in giro, organizzare addii al celibato/nubilato. Tutti comportamenti che nel tempo hanno sollevato l'indignazione di una parte dei residenti. E poi le norme rivolte ai commercianti: obbligo di tenere pulite le aree in concessione, di organizzare il servizio di raccolta differenziata e marchiare i contenitori dei cibi d'asporto; stop agli aperitivi sulle barche o sui muretti, agli "intromettitori", ai menù con foto esposti all'esterno dei locali. Pena multe salate e chiusura.

Daspo

Per i turisti sorpresi a violare le regole c'è un primo daspo valido 48 ore, tempo in cui i trasgressori non possono mettere piede a Venezia; in caso di reiterazione, il questore può emettere un nuovo provvedimento valido fino a 6 mesi. Prima di diventare operativo, il "regolamento anti-cafoni" dovrà essere approvato in giunta (già giovedì), quindi servirà il passaggio in Consiglio, previsto entro luglio. L'iniziativa si aggiunge ad altre pensate per arginare la deriva turistica della città, compreso lo stop a nuove aperture di take away e quello (ancora in fase di definizione) a nuovi bar e ristoranti.