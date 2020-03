I contagi e i pazienti coronavirus aggiornati a domenica sera

Diciannove contagi da Covid-19 in più in provincia di Venezia, domenica sera, per un totale di 1086 tamponi positivi su 8509 totali regionali. Aumentano le persone in isolamento, che salgono in Veneto a 20.064, 4261 di loro nel Veneziano. Azienda Zero ha registrato nei dati odierni, domenica 29 marzo, un decesso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, rispetto al bollettino della mattina. Si tratta di una donna di 94 anni. In regione ci sono 360 pazienti nelle Terapie intensive, con un incremento di 5 registrato oggi. Risultano 402 decessi in Veneto dal 21 di febbraio a oggi, +10 nella sola data odierna. Ci sono 740 pazienti dimessi, sempre dal 21 di febbraio.

A Venezia ci sono nuovi ricoveri nelle aree non critiche dei Covid hospital Villa Salus e Dolo, 4 e 4 rispettivamente, un ricovero in più all'ospedale di Mirano, sempre in area non critica, e -3 ricoveri all'ospedale di Mestre dell'Angelo. Non risultano nuovi trasferimenti di pazienti nelle Terapie intensive degli ospedali di Venezia, Mestre, Mirano, Chioggia, Dolo, Jesolo e Villa Salus.

Ecco i contagi distribuiti per Comuni:

Provincia di Venezia:

VENEZIA 366

ANNONE VENETO 2

CAMPAGNA LUPIA 8

CAMPOLONGO MAGGIORE 6

CAMPONOGARA 7

CAORLE 3

CAVALLINO-TREPORTI 8

CAVARZERE 4

CEGGIA 2

CHIOGGIA 84

CINTO CAOMAGGIORE 2

CONCORDIA SAGITTARIA 9

DOLO 12

ERACLEA 16

FIESSO D'ARTICO 8

FOSSALTA DI PIAVE 2

FOSSALTA DI PORTOGRUARO 19

FOSSO' 3

GRUARO 10

JESOLO 22

MARCON 44

MARTELLAGO 37

MEOLO 9

MIRA 27

MIRANO 30

MUSILE DI PIAVE 6

NOALE 13

NOVENTA DI PIAVE 7

PIANIGA 13

PORTOGRUARO 44

PRAMAGGIORE 5

QUARTO D'ALTINO 10

SALZANO 13

SAN DONA' DI PIAVE 95

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 10

SANTA MARIA DI SALA 17

SANTO STINO DI LIVENZA 14

SCORZE' 31

SPINEA 28

STRA 7

TEGLIO VENETO 4

TORRE DI MOSTO 4

VIGONOVO 5