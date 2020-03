Ricoveri stabili, ma continuano i decessi: i dati aggiornati sul Covid-19

Sono 277 i pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali veneziani, secondo il bollettino di Azienda Zero emesso la mattina di sabato 28 marzo. Di questi, 64 si trovano in terapia intensiva. All'Angelo di Mestre sono ricoverate 62 persone, al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia 19, a Mirano 12, a Dolo 97, a Chioggia 1, a Villa Salus 17, a Jesolo 69. Il bollettino riporta anche tre decessi, tutti all'ospedale di Dolo. Da rilevare che il dato totale sui ricoveri veneziani è più o meno stabile rispetto a ieri (-1). Anche il dato regionale, relativo a tutte le strutture sanitarie venete, presenta variazioni relativamente contenute: +7 nelle terapie intensive, +35 in area non critica. Nell'intero Veneto, rispetto a ieri, risultano 20 morti in più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco invece i dati sulle persone risultate positive al tampone: in provincia di Venezia siamo arrivati a 1019 (+43 rispetto a ieri), a Padova 1924 (+89), a Treviso 1359 (+34), a Verona 1754 (+66), a Vicenza 1036 (+47), a Belluno 367 (+10), a Rovigo 122 (0). Le persone poste in isolamento domiciliare in tutta la regione sono 20mila, di cui 4259 in provincia di Venezia: si tratta dei positivi più i loro contatti.