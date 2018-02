Alterato nel bar, importuna i clienti e poi si scaglia contro i carabinieri: bloccato

Intervento movimentato dei carabinieri venerdì sera per bloccare un giovane che aveva alzato troppo il gomito. La segnalazione è partita dal bar "Love", in via Fratelli Bandiera a Marghera. A un certo punto una delle persone presenti, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a prendersela con gli altri clienti, diventando molesto e inopportuno. Tanto che i gestori, non riuscendo a farlo calmare, hanno deciso di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Denunciato

Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Mestre, che ha trovato lo scalmanato ancora lì. Quest'ultimo non si è dimostrato per nulla intimorito dalla presenza degli uomini in divisa, anzi: completamente ubriaco, si è scagliato contro di loro, tentando di aggredirli fisicamente. I militari dell'Arma lo hanno bloccato e identificato prima che qualcuno si facesse male. Si tratta di un 30enne di nazionalità tunisina: per lui è scattata una denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.