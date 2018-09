Si fa ospitare da un anziano, dopo qualche giorno lo deruba e scappa

Era già stata arrestata all’inizio del mese per aver aggredito il suo ex compagno. Allontanata dal Comune di San Donà, aveva trovato ospitalità a casa di un anziano ma, dopo qualche giorno, lo ha derubato e se n'è andata. La donna, Iris Juana Jimenez, 30enne di origini dominicane senza fissa dimora, è finita nuovamente in manette. I carabinieri l'hanno rintracciata venerdì notte in uno stabile abbandonato di Ceggia e l'hanno accompagnata in carcere.

Il primo episodio

L'aggressione all'ex compagno risale a qualche settimana fa. I carabinieri erano intervenuti a casa dell'uomo dopo la chiamata di un cittadino che aveva segnalato la presenza di alcuni mobili rotti in strada e aveva udito le urla provenire dall'appartamento. La coppia aveva cominciato a discutere e la lite con il passare dei minuti era degenerata, fino a trasformarsi in una vera e propria aggressione nei confronti dell'ex e dei militari, uno dei quali rimasto lievemente ferito. La donna era già nota alle forze dell'ordine perché in passato aveva manifestato atteggiamenti violenti simili sia nei confronti del fidanzato che dei carabinieri che di volta in volta erano stati costretti ad intervenire.

Ha derubato il pensionato che la ospitava

Quel giorno era stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale ed era stata successivamente condannata a sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice, inoltre, le aveva imposto le era stato inoltre imposto il divieto di dimora nel comune di San Donà di Piave. In seguito al provvedimento, la 30enne si è trasferita a Musile, dove ha trovato ospitalità a casa di un anziano. Dopo qualche giorno di tranquillità, però, si è impossessata del Range Rover del pensionato e lo ha derubato di contanti e monili d'oro, per poi fuggire. I carabinieri poco dopo avevano ritrovato l'auto e, nei giorni seguenti, la donna, che era stata denunciata per il furto.

Rintracciata nella notte

Dopo quest’ultimo episodio, i militari della compagnia di San Donà hanno evidenziato il comportamento prevaricatore e violento della donna nella richiesta al tribunale per la sostituzione del divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. Il tribunale Tribunale ha condiviso la richiesta disponendo una misura più grave. La donna adesso si trova in carcere.