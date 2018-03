"Arrivati all'ultimo disegno vi passerà la voglia di fumare": la mostra contro il tabagismo

Sono sicuri che, dopo aver passato in rassegna uno dopo l'altro i 52 disegni realizzati da nove scuole della Riviera del Brenta e del Miranese, contro il fumo di sigaretta, la voglia di fumare non sarà più la stessa per i visitatori dell'esposizione.

Prevenzione

Le raffigurazioni messe assieme formeranno una mostra, che sarà itinerante nei tre presidi ospedalieri di Dolo, Mirano e Noale, risultato del lavoro di promozione svolto dal Settore Educazione e Promozione alla Salute (Seps) del Distretto Mirano Dolo della Ulss 3, diretto dal dottor Fabrizio Guaita, insieme alle scuole medie del territorio che, da ormai circa diciassette anni, aderiscono con entusiasmo ai due progetti regionali (“Smoke Free Class Competition” e “Liberi di Scegliere”) di prevenzione al tabagismo.

Migliorare la salute

“Per il Distretto di Mirano Dolo – ha evidenziato il direttore generale della Ulss 3, Giuseppe Dal Ben – questi progetti regionali di prevenzione sono degli appuntamenti fissi e di tradizione a cui le scuole, gli insegnanti e i ragazzi partecipano volentieri aiutandoci a diffondere dei messaggi buoni per la salute di tutti”. Per sensibilizzare la popolazione, inoltre – ha continuato - abbiamo pensato anche di condividere i lavori svolti dagli studenti allestendo tre mostre nei nostri Ospedali. Un modo diverso ma crediamo sempre efficace di dire 'no' al fumo, di dire stop alla sigaretta, di convincere chi ci è vicino a non cominciare a fumare oppure di invitarlo a smettere, perché si è sempre in tempo a farlo per migliorare la propria salute”.

Date e premi

La mostra itinerante di disegno e pittura contro il fumo di sigaretta sarà allestita nella struttura sanitaria di Noale dal 2 al 30 marzo (presso il Cup), al presidio di Mirano dal 3 al 30 aprile, al Cup, nell’Ospedale di Dolo dal 2 al 31 maggio (al Cup). Alla fine della mostra itinerante nei tre Ospedali, gli operatori del Seps, in occasione della Giornata Mondiale di Lotta al Tabagismo (31 maggio), premieranno le classi che hanno presentato i migliori disegni/slogan con un ingresso omaggio alle quattro piscine del territorio, che collaborano con rinnovata disponibilità all’iniziativa. I cinquantadue disegni saranno presto visibili anche nel sito internet della Ulss 3.