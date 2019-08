Vandali a Cavarzere, distrutta anche la panchina in memoria di Maila Beccarello

La panchina simbolo installata a Cavarzere in memoria di Maila Beccarello, uccisa a botte dal marito un anno fa, è andata distrutta nelle ore scorse in seguito a un raid vandalico effettuato da ignoti. Sembra che non si tratti di un atto mirato: diversi altri danni, infatti, sono stati scoperti in varie vie circostanti. Sono stati danneggiati una campana di vetro, un quadro elettrico e alcuni cartelli stradali. Il tutto durante la notte.

Vandali e danni

I carabinieri hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Il fatto è stato commentato dalla consigliera Elisa Fabian: «Il paese ha un problema di “noia culturale”, di rabbia irrisolta, di linguaggio verbale e fisico analfabeta - ha scritto -. Non riguarda solo i giovani, riguarda tutti noi! Abbassare i toni e aumentare la connessione tra la comunità. La priorità è culturale».