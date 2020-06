Una donna recuperata in canale e portata all'ospedale

Una donna è stata soccorsa nella notte, verso le 2.15, dopo essere caduta in acqua nel canal Grande, a Venezia, non distante dal ponte di Rialto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e l'hanno affidata alle cure del personale di soccorso del suem 118 per il trasporto in ospedale. Sono stati allertati anche i sommozzatori, ma il loro intervento non è stato necessario.

