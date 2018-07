Improvvisa tragedia in spiaggia a Ca' Savio: anziana collassa sulla battigia e muore

Si è accasciata all'improvviso mentre si trovava sulla battigia della spiaggia a Ca' Savio. Purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso. Tragedia verso le 18 di giovedì sull'arenile del Veneziano: un'anziana di 78 anni, residente nel territorio comunale di Venezia, ha perso la vita a causa di un probabile infarto che è risultato fatale.

Soccorsi inutili

Subito la sventurata è stata soccorsa dai bagnini e poi, in un secondo momento, dai sanitari del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della stazione di Cavallino-Treporti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, su cui non ci sarebbero dubbi. Per questo motivo il magistrato di turno ha già disposto la restituzione della salma ai famigliari per le esequie.