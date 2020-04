Finiscono in acqua dal vaporetto, morte due donne

Questa notte poco dopo le 2.30 i vigili del fuoco hanno recuperato in laguna, all’altezza del Mose, a Venezia, i corpi senza vita di due donne cadute da un battello Actv.

Le vittime erano salite a bordo del vaporetto a Punta Sabbioni poco dopo la mezzanotte ed erano state notate dal comandante, in quanto erano le uniche due passeggere. Alla prima fermata del Lido, il pilota si è accorto che non erano più a bordo. Facendo una prima verifica ha trovato le loro scarpe. Ha subito dato l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi ed è tornato indietro.

Le ricerche sono durate un paio d'ore: le imbarcazioni della guardia costiera, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con i sommozzatori, hanno perlustrato quel tratto di laguna finché hanno individuato le due donne in acqua, a testa in giù. I corpi sono stati recuperati e portati in Marittima. Sul posto anche la capitaneria di porto e i carabinieri per ricostruire l'accaduto.