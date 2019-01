Traffico di droga, poi danneggiamenti in carcere: espulso

È stata avviata la procedura di espulsione dei confronti di H.O., nigeriano di 22 anni: oggi, dopo aver terminato di scontare la pena detentiva, è stato accompagnato dal personale della questura di Venezia al Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Potenza.

Il giovane è rimasto nel carcere di Venezia per 6 mesi e 20 giorni, secondo quanto stabilito da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso della detenzione, inoltre, è stato denunciato dalla polizia penitenziaria per il reato di danneggiamento dopo aver rovinato le sbarre della porta di una cella, fatti commessi il 13 novembre del 2018.