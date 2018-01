Per contrastare lo spopolamento della città: un bando per chi cerca casa a Venezia VIDEO

La gara per l'assegnazione di un contributo alla residenzialità a Venezia del gruppo XXV Aprile. Una somma di 3 mila euro da destinare a chi cerca casa in città. Il termine per la presentazione delle richieste è il 31 gennaio 2018, l'indirizzo per la trasmissione delle richieste: 25aprileVenezia@gmail.com

"La graduatuaria - dice il portavoce del gruppo, Marco Gasparinetti - sarà basata su un punteggio trasparente. Vogliamo creare un'alternativa a questa visione di città che non è la nostra, lanciando un messaggio anche alla giunta che in parte ci ha deluso".

Abitare a Venezia

"Viste le crescenti difficoltà di trovare casa nella Venezia insulare - si legge nel bando - dove il mercato immobiliare è dominato dalle locazioni turistiche e il mercato del lavoro è sempre più caratterizzato da una monocultura turistica, che difficilmente offre opportunità professionali tali da poter competere ad armi pari con chi si limita a compiere scelte speculative (seconde case e locazioni di breve periodo), e considerato il differenziale di prezzi con la terraferma, che rappresenta un ostacolo per chi desidera restare, ritornare o trasferirsi nella Venezia insulare, l’associazione XXV Aprile Venezia ha deliberato di erogare, a titolo sperimentale, un contributo alla residenzialità che verrà assegnato in base ai criteri di aggiudicazione descritti nel bando di gara.

La somma

"L’importo erogato è pari ad un massimo di euro 3.000 per spese notarili di acquisto prima casa o deposito cauzionale per abitazione principale con locazione di lunga durata (4+4 o 3+2) nella Venezia insulare. Per 'Venezia insulare', ai fini del presente bando, si intendono i sestieri veneziani e la Giudecca, nonché le altre isole comprese nella Municipalità di Venezia. Sono esclusi dal presente bando di gara i portavoce del gruppo e i membri del direttivo dell’associazione XXV Aprile Venezia, nonché i loro parenti in linea retta, fratelli e sorelle, coniugi e conviventi.

Sono parimenti escluse le persone fisiche con reddito individuale annuo superiore ai 50.000 euro lordi e quelle già proprietarie di beni immobili ovunque situati, tranne i casi di proprietà indivisa derivante da successione ereditaria nella misura massima di un quinto del bene ereditato".

Pubblicazione del bando e della graduatoria degli assegnatari

"Il bando di gara e il modulo per le domande di assegnazione sono pubblicati sul sito www.gruppo25aprile.org a partire dal 3 gennaio 2018. La graduatoria provvisoria viene formata in base alle domande ricevute con posta elettronica entro e non oltre il 31 gennaio 2018. I documenti necessari per comprovare la sussistenza dei requisiti in capo alla persona che risulterà prima in graduatoria dovranno essere presentati nelle 4 settimane successive alla pubblicazione della medesima, ossia entro il 28 febbraio 2018. In caso di dichiarazioni mendaci o ingannevoli o mancata presentazione dei documenti richiesti, la graduatoria verrà rivista e ripubblicata e i documenti verranno richiesti al secondo classificato".

Criteri di aggiudicazione e punteggio relativo

"Ad ogni domanda ricevuta viene attribuito un punteggio la cui somma algebrica determina la posizione in graduatoria, determinata in base ai seguenti criteri:

a) situazione di sfratto per finita locazione nella Municipalità di Venezia: 50 punti;

b) nuovo contratto di locazione ai sensi dell’articolo 1, stipulato o da stipulare nel corso dell’anno solare: 30 punti;

c) mutuo prima casa da contrarre nel’anno solare in corso: 30 punti;

d) nucleo famigliare monoreddito: 30 punti;

e) esercitare attività artigianale nella Venezia insulare: 20 punti;

f) essere pendolari da o per la Venezia insulare, in ragione della professione esercitata: 20 punti;

g) lavoratori dipendenti con reddito netto annuale inferiore a 20.000 euro: 20 punti;

h) figli iscritti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Venezia insulare: 10 punti;

i) essere nati nel Comune di Venezia e attualmente residenti altrove: 10 punti.

La richiesta di contributo non implica né richiede adesione all’associazione o al gruppo. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità nell’erogazione del contributo, la graduatoria con i punteggi attribuiti alle richieste verrà pubblicata sulla pagina internet http://www.gruppo25aprile.org Numero telefonico per chi desidera ricevere assistenza nella formulazione della richiesta: 345.3459663. Le richieste ricevute fuori tempo massimo (oltre la mezzanotte del 31 gennaio) non verranno prese in considerazione".