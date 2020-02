La due volte premio Oscar Emma Thompson da oggi è residente a Venezia

Gradita sorpresa, questa mattina, negli uffici dell'anagrafe di Mestre. Gli attori britannici Emma Thompson, due volte premio Oscar, e il marito Greg Wise, hanno completato le pratiche per ottenere la residenza nel comune di Venezia. Un momento emozionante per entrambi che hanno espresso tutta la loro felicità per essere diventati ufficialmente cittadini di Venezia. Ad accoglierli in via Palazzo l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che ha consegnato loro una statuetta del Leone di San Marco, simbolo della città.

Emma Thompson e Greg Wise cittadini di Venezia

«Siamo veramente felici e orgogliosi di avere come nostri concittadini Emma Thompson e Greg Wise, - ha commentato l'assessore - per quello che rappresentano e per l'amore che dimostrano per Venezia». Thompson e Wise, che hanno mostrato una buona familiarità con la lingua italiana, hanno ringraziato gli operatori degli uffici e l'assessore per la calorosa accoglienza e per il dono ricevuto. Emma Thompson, in particolare, ha affermato che essere diventata cittadina residente di Venezia rappresenta la realizzazione di un sogno che custodiva da anni.