Ladri fuggono lasciando l'esplosivo nel bancomat delle Poste: artificieri sul posto

L'intervento delle forze dell'ordine si è rivelato fondamentale per indurre i malviventi alla fuga. Cosa sia successo con precisione lo stabiliranno le indagini del commissariato locale, fatto sta che nella notte tra venerdì e sabato una pattuglia della polizia, in servizio di perlustrazione del territorio a Chioggia, all'improvviso si è imbattuta nella porta principale dell'ufficio postale di Sant'Anna aperta. Certo non un evento usuale.

Cavi in rame ed esplosivo

Approfondendo i controlli, e controllando l'area, ha notato prima dei cavi in rame poi una carica di esplosivo che fuoriusciva dallo sportello bancomat dell'edificio. Palese cos'era appena accaduto: alcuni banditi avevano raggiunto le Poste per far esplodere il bancomat e impadronirsi dei contanti custoditi all'interno. Il piano, però, non è andato a buon fine.

Indagini in corso

La mattina seguente sono quindi intervenuti gli artificieri della questura di Venezia, che hanno disinnescato l'ordigno. Sopralluogo anche della scientifica, per individuare eventuali indizi o tracce in grado di mettere sulla strada giusta gli investigatori.