Svuotarono gli estintori al Laguna Shopping, denunciata una complice: giovane di 20 anni

Avevano rubato gli estintori dal parcheggio del Laguna Shopping di Jesolo. Poi li avevano svuotati e lanciati er strada. I carabinieri hanno denunciato due dei vandali, ma ne mancherebbe ancora un terzo all'appello: uno è noto alle forze dell'ordine, si tratta del 22enne italiano di origini brasiliane già arrestato per rapina dopo essersi introdotto all'hotel Beny, il complice è invece una giovane 20enne di origine peruviane, anche lei residente in città.

L'arresto e i furti

Il brasiliano dieci giorni fa si era intrufolato dentro al Beny in piazza Milano, arraffando ciò che potesse avere un valore. Scoperto dal titolare dell'attività che aveva lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, aveva quindi cercato la fuga. Da qui era scattato un breve inseguimento e la resistenza agli agenti che l'avevano poi bloccato. Per il malvivente erano scattate anche le manette. Gli inquirenti non escludono che anche in quella circostanza il ragazzo potesse essere accompagnato dai due complici. Il trio si sarebbe reso protagonista anche di un furto in una lavanderia di via Modugno.