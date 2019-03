L'Europa sbarca anche a scuola: a Venezia consegnate 100 bandiere negli istituti scolastici

In occasione delle prossime elezioni europee del 26 maggio, l’Amministrazione comunale ha promosso l’iniziativa “Una bandiera per l’Europa”, con l’obiettivo di valorizzare la bandiera europea.

La consegna

Dal 18 e il 29 marzo la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano ha consegnato personalmente la bandiera europea a tutte le 19 scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale, incontrando più di 1500 studenti. Venerdì mattina, inoltre, la presidente Damiano si è recata nella nuova sede comunale dell’ufficio Europe Direct Venezia Veneto, in via Spalti 28, per ricevere a sua volta la bandiera europea e per complimentarsi con lo staff che festeggia 20 anni di attività del Centro di Informazione europea.

Le iniziative

L’ufficio Europe Direct Venezia Veneto ha consegnato gratuitamente più di 100 bandiere europee ai cittadini che le hanno richieste e che ora le stanno esponendo dandone visibilità sui social media. Un gesto simbolico per coinvolgere i cittadini, in particolare i giovani, nel processo di preparazione alle elezioni europee e stimolare la partecipazione attiva alla cittadinanza europea sensibilizzando al voto. I partecipanti riceveranno un omaggio in occasione della Festa dell’Europa, in programma mercoledì 22 maggio alle ore 16 al Cinema Dante d’Essai (in via Sernaglia 10 a Mestre), che si celebrerà con la proiezione gratuita del film “La donna elettrica”, vincitore del Premio Lux 2018 del Parlamento europeo. L'iniziativa "Una bandiera per l'Europa", che si estenderà in tutta Italia, è promossa nell'ambito della “Primavera dell’Europa”, ciclo di eventi coordinati realizzati a livello nazionale dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per promuovere la partecipazione attiva di new voter e cittadini alla vita democratica dell’Unione europea.