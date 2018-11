Festa di San Martino a Musile: eventi, condivisione e solidarietà

A Musile arriva il San Martin: riscoprire l’eredità culturale e i valori della fratellanza, condivisione e solidarietà sociale. È con questo spirito che si apre l’evento in programma nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre. Organizzata da Pro Loco e Comune, offrirà a residenti e ospiti da tutto il Basso Piave diverse occasioni storiche, culturali ed enogastronomiche, ma anche la possibilità di aiutare le famiglie in difficoltà. La Pro Loco, infatti, ha promosso per l’occasione una raccolta di generi alimentari iniziata già nei giorni scorsi al supermercato Maxì Superstore e tutt’ora attiva (fino a sabato 10 novembre) alla biblioteca comunale negli orari di apertura al pubblico. I prodotti raccolti, che poi verranno destinati alle famiglie attraverso l’Emporio Solidale, sono molteplici: si va dall’olio d’oliva al tonno, passando per la carne in scatola, lo zucchero e gli omogenizzati. Ma anche dentifricio, pannolini per bambini e salviette igieniche. Senza dimenticare indumenti e giocattoli.

Autorità

«Musile di Piave si prepara a vivere una tre giorni di grande festa - spiega il sindaco Silvia Susanna - grazie all’impegno dei volontari che come sempre sono in prima linea. Poi c’è l’attenzione verso chi ne ha bisogno e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Gli eventi in programma – continua il sindaco- sono tutti molto interessanti, sulla spinta della rievocazione storica e religiosa di una figura così importante come quella di San Martino. Confidiamo nella clemenza del tempo e siamo sicuri che come sempre sarà un momento di aggregazione e partecipazione collettiva che non verrà dimenticata».

«La festa di San Martin è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno - aggiunge il vicesindaco Vittorino Maschietto - che fa incontrare storia, usanze e costumi popolari in un’atmosfera tutta da vivere. L’operato è in questo senso encomiabile, visto che da giorni, oltre all’aspetto organizzativo, i volontari si stanno prodigando per raccogliere generi alimentari e prodotti da far recapitare alle famiglie del nostro territorio. La raccolta, già in questa prima fase, sta andando molto bene. Sarà un appuntamento ricco di novità».

Programma

Sabato dalle 9 alle 12 la biblioteca comunale ospiterà laboratori didattici per gli alunni della locale scuola primaria, mentre dalle 19.30 alle 23.30, nella palestra di via Carducci, si svolgerà la cena a tema con piatti tipici della tradizione veneta. Nel corso della serata sono previsti intermezzi dedicati alla figura del soldato romano Martino. Domenica ci sarà quindi la giornata conclusiva. Dalle 9 alle 19, in piazza Libertà e lungo le via adiacenti del capoluogo, troverà spazio il mercatino dell’artigianato creativo, il mercato di prodotti agroalimentari a chilometro zero e il mercato generico. È previsto poi dell’intrattenimento musicale, l’esibizione di mountain bike (a cura della Polisportiva Musile) e l’esposizione di auto e vespe d’epoca (a cura del Vespa Club di San Donà di Piave). Da non perdere l’accampamento militare romano con la tenda del soldato, quella del centurione e del legato. Alcuni esperti dimostreranno come avveniva un tempo la tessitura delle stoffe e come venivano colorati e confezionati i vestiti. Figuranti in armi mostreranno poi alcuni aspetti della vita del legionario. Dalle 14 alle 17 ci sarà invece la rievocazione storica della vita di San Martino, con il taglio del mantello donato al povero, l’espoliazione del soldato romano e sua vestizione clericale. Quindi i “Giochi dell’antica Roma” per bambini.