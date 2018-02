Le scuole di Mestre e Pellestrina si rifanno il look: pronti interventi per 425mila euro

Nuovi importanti finanziamenti per le scuole del Veneziano. La Giunta comunale ha approvato martedì mattina, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, due importanti delibere in tema di edilizia scolastica per un valore complessivo di quasi 425mila euro che con gli oltre 2 milioni stanziati la settimana scorsa destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici del Centro storico e delle Isole, confermano l'attenzione verso i luoghi di formazione e di educazione.

Zendrini a Pellestrina

La prima delibera riguarda la scuola dell’infanzia e primaria Zendrini a Pellestrina, edificio risalente ai primi anni '30 del secolo scorso, e che oggi ospita 135 bambini. Sulla base sull’idoneità statica è emerso che la struttura necessita di alcuni interventi dovuti al sottodimensionamento dei solai, alla presenza di alcune travature lignee fessurate, a copriferri degradati ed armature corrose. In aggiunta a questo, l’edificio presenta un grave problema alle pavimentazioni con il massetto su cui poggiano le piastrelle sfaldato e i rivestimenti superficiali a tratti distaccati.

"Interventi a partire dall'estate"

"La situazione in cui si trova la scuola Zendrini - commenta Zaccariotto - ci ha portato ad avviare in tempi rapidi le le procedure per realizzare un insieme di opere volte ad adeguare l’edificio alla normativa vigente per gli immobili scolastici andando così ad eliminare le mancanze statiche che oggi gravano sulla struttura. Lavori che si quantificano in 350mila euro e che speriamo di poter iniziare già durante i mesi estivi di quest’anno. Saremo impegnati con la cucitura di alcune travature lignee fessurate e l’adeguamento dei solai sia con travetti che con strutture in laterocemento. Inoltre provvederemo alla demolizione e sostituzione di oltre 1700 metri quadri di pavimento e del massetto, alla demolizione dei bagni e il loro rifacimento e alla ripresa dei copriferri di facciata e delle armature esposte e corrose".

Bellini a Mestre

La seconda delibera riguarda invece la scuola media Bellini a Mestre. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di rifacimento degli intonaci esterni. Si tratta di un intervento di oltre 74mila euro, dei quali 46mila finanziati dalla Regione Veneto, per rimuovere le parti di copertura esterna che ormai non sono più saldamente legate alla struttura, rifare quelle mancanti e sanare le murature ormai ammalorate e insalubri.