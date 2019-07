Sicurezza a Jesolo, foglio di via per 6 pregiudicati

Sei fogli di via dal territorio comunale di Jesolo per altrettante persone di età compresa tra i 19 e i 30 anni, tutti pregiudicati. Si tratta del provvedimento preso nei giorni scorsi dal questore di Venezia Maurizio Masciopinto, a carico di delinquenti ritenuti particolarmente pericolosi sia sul fronte di furti e rapine, sia su quello della tranquillità e sicurezza dei turisti che in questo periodo dell'anno affollano il litorale. Le interdizioni vanno a sommarsi alle denunce già depositate in procura, sempre nei confronti degli stessi individui.

Reati contro il patrimonio

Allo stesso modo, la polizia di Stato ha individuato e denunciato una banda composta da cittadini marocchini responsabili di una serie di reati contro il patrimonio commessi nella zona centrale di Jesolo.