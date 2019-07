Foglio di via da Venezia per 3 borseggiatori

Sono stati trovati a Venezia in possesso di diverse centinaia di dollari statunitensi, l'unica motivazione che sono stati in grado di fornire per la loro detenzione è stata quella di essere collezionisti. Una spiegazione raffazzonata, che non ha certo tratto in inganno gli agenti di polizia in borghese del commissariato San Marco, che hanno approfondito i controlli, scoprendo che i tre, 2 donne e 1 uomo di nazionalità romena, non erano né collezionisti né turisti, bensì un trio con alle spalle una lunga storia criminale.

Foglio di via

Alla luce del loro trascorso, che li ha visti protagonisti di furti nelle principali città italiane, il questore di Venezia ha imposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città per 3 anni. Gli agenti, a seguito del provvedimento, hanno accompagnato i tre criminali fuori dal territorio comunale.