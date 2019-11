C'era anche il gonfalone della Città di Venezia, martedì pomeriggio, nella chiesa dei Santi Felice e Fortunato di Noale, dove si sono celebrati i funerali dell'ex sindaco di Venezia, Mario Rigo, morto il 22 novembre scorso a 90 anni. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale era presente la vicesindaco Luciana Colle, intervenuta durante le esequie: «A nome della Città di Venezia e del sindaco Luigi Brugnaro, e miei personali, voglio portare un caloroso messaggio di cordoglio alla moglie Carlotta e al fratello Sergio, oltre che a tutti i famigliari e i tanti amici di Mario Rigo qui presenti - ha dichiarato - Un uomo che ha dedicato la sua vita alle istituzioni che ricorderemo per l'alto senso civico, sempre disponibile al dialogo e al confronto. I tanti attestati di stima raccolti in questi giorni testimoniano quante persone apprezzassero Mario, per la sua persona e per la sua lunga azione politica. Una politica mai gridata e legata ai territori e alla gente».

Domani, a Ca' Farsetti, in quella che per anni è stata la sua seconda casa, il Consiglio comunale si aprirà ricordandolo. La città di Venezia troverà, poi, d'intesa con la famiglia, momenti e occasioni di studio e approfondimento dell'agire politico di Mario Rigo.

«Personalmente - ha sottolineato Colle - lo voglio ricordare durante i viaggi in cui ci incrociavamo a Roma, sempre affabile e sorridente. Lui verso i palazzi della politica, io verso la mia direzione generale. Quante riflessioni e quanta ricchezza di contenuti. Buon viaggio senatore, arrivederci Mario - ha concluso - La tua Venezia ti saluta e ti ringrazia per quanto hai fatto per lei».