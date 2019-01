«Fede sarai sempre con noi»: l'ultimo saluto al «duro con il cuore tenero»

L'ultimo saluto a Federico Noale lo ha dato nella chiesa della città, venerdì pomeriggio. La famiglia, gli amici i conoscenti, tutti hanno ricordato il ragazzo di 22 anni scomparso, improvvisamente, a seguito di una crisi respiratoria causata da una forma di allergia alimentare di cui soffriva.

'Last king'

«Eccentrico, bello e dannato, come ti piaceva apparire, ma con un cuore buono e sensibile - dice ricordandolo la sua ragazza, Camilla, al termine della celebrazione -. Ho sempre visto nei tuoi occhi una passione enorme. Vorrei dirti che sei e rimarrai un ricordo indelebile nel mio cuore». «Non ti ricordiamo con frasi tristi, perché di triste avevi ben poco - dicono gli amici -. Siamo sempre stati orgogliosi di te, della tua determinazione, della tua passione. Il tuo sorriso, l'allegria e le risate resteranno qualcosa di ineguagliabile. Ti ringraziamo perché anche se questo momento sarà difficile ci aiuterà a essere forti. Ti salutiamo. Rimarrai con noi, nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Ciao the last king».

'Non avere paura'

«Una persona non muore mai - afferma poi la sorella parlando di Federico - perché a lei ci si può ispirare per fare qualcosa di grande. E noi ricordandoci di te potremo fare cose incredibili. Mi ricordo quando facevi il duro, volevi apparire forte e padrone del mondo, ma poi nei momenti di bisogno mi abbracciavi e cercavi le coccole della mamma. Non dimenticherò mai l'ultimo anno assieme. Sapevi che stavo passando un momento duro all'Università. Una volta ho trovato un tuo biglietto: 'So che ce la farai, forza, io credo in te'. Lunedì siamo venuti a trovarti. La mamma ti ha passato la mano tra i capelli e ti detto: 'siamo qui, non avere paura', e tu hai versato una lacrima. Caro Fede con il ricordo di te e della tua generosità potremo fare cose grandi. Già un tuo organo e stato trapiantato a una bambina».

'Volato via'

«Troppo presto sei volato via - ricorda il fratello -. Te ne sei andato senza avvisare, come al tuo solito, ma lasciandoci l'amore che esprimevi in un modo tutto tuo. Questo sentimento ci ha travolto in modo dirompente proprio negli ultimi giorni, con tutte le persone che si sono unite attorno a noi e alla nostra famiglia. Ci mancherai». La funzione religiosa si è conclusa poi al cimitero di Cappelletta. La madre Gina, insieme con i fratelli Giuseppe, Francesca e Filippo hanno scelto di donare tutte le offerte alla "Missione sorelle apostole della consolata Benin Africa".

Il cordoglio

La comunità noalese si è stretta nel dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e concittadini, anche sui social network: «Che la terra ti sia lieve», si legge, e ancora: «Non ci sono parole quando a lasciarci è una giovane vita come questa».