Fissati i funerali dei ragazzi morti negli incidenti degli ultimi giorni

La procura di Venezia ha concesso, nelle scorse ore, il nullaosta per i funerali del ventenne Matteo Gava, che saranno celebrati sabato 21 dicembre alle 10.30 nella chiesa della frazione di Campobernardo, a Salgareda (Treviso). Venerdì sera, alle 20, verrà recitato il rosario in suo ricordo. In un primo momento il Comune aveva pensato di organizzare la cerimonia nella chiesa di Salgareda, vista la grande partecipazione attesa, ma alla fine si è optato per la chiesa della frazione, dove Matteo era cresciuto e si era sempre distinto dando una mano alla comunità.

Matteo è fra le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la bretella fra San Donà e Noventa di Piave. Ancora non è nota la data del funerale di Chiara Brescaccin, 23 anni, che era in macchina con lui e che da circa un anno viveva a Eraclea: il via libera dovrebbe arrivare oggi. C'è già, invece, la data dei funerali della terza vittima, la 25enne Giulia Bincoletto, che al momento dello schianto stava guidando un'altra auto: saranno celebrati sabato 21 dicembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Chiesanuova, frazione di San Donà.

È programmata nel duomo di San Donà (giovedì 19 dicembre alle 15) la cerimonia funebre dedicata a Marco Scarpa, morto a 21 anni in uno schianto stradale lunedì mattina, sempre a San Donà. E poi Greta Benedetti, la giovane madre deceduta in un incidente in moto a Stigliano di Santa Maria di Sala, domenica pomeriggio: l'ultimo saluto verrà celebrato in due occasioni: la prima questo giovedì, 19 dicembre, dalle 13 alle 15.30 all'ospedale di Dolo; poi venerdì 20 dicembre, quando la salma farà ritorno nella Marca e, dalle 9 alle 14, resterà nell'obitorio dell'ospedale di Treviso. Dopo questi due momenti di commiato, Greta Benedetti verrà sepolta nel cimitero di Caerano San Marco (Treviso), sempre nella giornata di venerdì.