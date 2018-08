Martedì a Venezia i funerali di Rossi e Gavagnin

Si terrano martedì 14 agosto, alle 11, i funerali di Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, i due amici morti in laguna in seguito all'impatto con un'imbarcazione che li ha travolti a forte velocità. Per i due, come desiderato delle famiglie, sarà celebrata una funzione unica nella chiesa di San Pietro di Castello. La decisione è stata presa dopo il nullaosta concesso dal magistrato.

L'incidente nautico è avvenuto venerdì sera nei pressi dell'isola di Sant'Andrea: un violento schianto che ha visto coinvolti quattro ragazzi a bordo di un open e i due pescatori nel loro barchino, entrambi residenti a Castello ed entrambi deceduti per le gravi ferite riportate. I due erano conosciuti e benvoluti. A Gavagnin, che aveva lavorato nell'ospedale Civile, l'Ulss 3 ha dedicato un pensiero commosso: "Lo ricordiamo come infermiere competente e appassionato, con esperienza a lungo maturata in diversi reparti, e come persona affabile e sempre disponibile. L'azienda sanitaria, rattristata per il tragico evento, si stringe ai familiari nel lutto".