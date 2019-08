Sabato a Jesolo i fuochi d'artificio: «In ricordo di Cesare Martellozzo»

«Sono sicuro che mio fratello non vorrebbe l'annullamento dei fuochi... Li guarderà da lassù a coronare una vita dedicata a far divertire tutti». Solo le parole di Enrico Martellozzo, fratello di Cesare, il 48enne titolare del chiosco Mercedes di Jesolo che mercoledì è scomparso in un tragico incidente stradale. Enrico Martellozzo ha risposto su Facebook a chi chiedeva se fosse giusto, in segno di lutto, annullare lo spettacolo pirotecnico previsto per sabato sera nella licalità balneare e già rimandato a Ferragosto dopo la morte di un giovane senegalese annegato in mare.

«Un pensiero durante i fuochi»

In molti, fin dalle prime ore dopo la scomparsa di «Cece», hanno detto la loro, tra chi chiedeva di rimandare i fuochi per rispetto e chi, invece, ha proposto di dedicarglieli. Dal Comune è arrivata la conferma che lo spettacolo si terrà. Per tutti, un pensiero sarà rivolto in ricordo dell'imprenditore, famoso per aver ideato il celebre «Mortazza party» e molto conosciuto nel mondo della movida e del commercio. Martellozzo faceva parte del consiglio dell'Ascom Confcommercio di Jesolo e da qualche tempo, insieme a un socio, gestiva anche un ristorante.

Indagata l'automobilista

Mercoledì mattina, mentre raggiungeva il chiosco, stava percorrendo via Aquileia. Un'auto guidata da una turista di Cremona di 51 anni è «sbucata» da via delle Ondine e l'impatto è stato inevitabile. L'imprenditore è finito sull'asfalto e, una volta arrivato all'ospedale, il suo cuore ha smesso di battere. L'automobilista sarà indagata per omicidio stradale. Intanto, gli amici di Cesare Martellozzo stanno pensando di organizzare un'iniziativa in suo ricordo per i prossimi giorni. La data del funerale non è ancora stata fissata.