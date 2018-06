Sosta in piazzetta dei Leoncini e spariscono 2 mila euro: a gran voce si chiedono i guardians

Un furto che si sarebbe verificato nel giro di pochi istanti, quello costato il portafoglio con 2 mila euro all'interno a una coppia di turisti, cittadini giapponesi, a passeggio in piazzetta dei Leoncini, nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal Gazzettino.

Zaino aperto

A testimoniare l'accaduto un commerciante della zona, titolare di un negozio a San Marco dove la coppia, poco prima, aveva comprato una collana, con l'intenzione, dopo pranzo, di tornare a fare qualche altro acquisto. Nel giro di pochi istanti la loro vacanza si sarebbe però trasformata in una brutta avventura. Due passi e qualche foto scattata nel cuore di San Marco, per accorgersi di avere lo zaino aperto su un lato, dal quale sarebbe stato sottratto il portafoglio, con all'interno 2 mila euro in contanti.

Guardians e poteri speciali

Il testimone sarebbe solo uno dei negozianti che, a San Marco, dove la concentrazione di furti è elevata, chiedono a gran voce il ritorno dei guardians, gli "angeli del decoro", che sono stati impegnati anche la scorsa estate, e torneranno dal primo luglio sulle strade veneziane per la sorveglianza del rispetto e della civile convivenza in città. Saranno una quindicina, in missione fino a fine settembre, la cui presenza è sempre più richiesta. Il Comune ha deciso di garantire la loro copertura in tutti i periodi di maggiore afflusso turistico, ma il problema resta. Gli stessi agenti della Municipale, verrebbe fatto notare, che pur fermano i responsabili dei furti in flagranza di reato, non possono trattenerli, e questi, in poco tempo, tornano a rubare. Un nodo di particolare importanza questo, su cui da tempo l'amministrazione avrebbe chiesto a gran voce "poteri speciali" per una "città speciale", compresa la titolarità ad applicare misure urgenti di custodia cautelare.