In fuga con l'aratro rubato nel furgone, coppia di ladri bloccata nei campi a Bibione

Furto scoperto quasi subito e ladri raggiunti poco più tardi. E' successo lunedì, all'interno di un'azienda agricola situata nei campi di Bibione, in località Terzo Bacino: a un certo punto il proprietario dell'area, un imprenditore agricolo del posto, si è accorto della presenza sul terreno delle tracce lasciate dagli pneumatici di un furgone. Dopodiché ha scoperto che due persone avevano appena rubato un pesante aratro agricolo dall'interno di un magazzino adibito a ricovero attrezzi, caricandolo a bordo di un furgone prima di scappare via.

Ricerche

Immediata la telefonata al 112, che ha permesso ai carabinieri del Comando stazione di Bibione di intervenire velocemente e, dopo una ricerca in mezzo ai campi, sorprendere i due ladri in fuga con il furgone: sono stati identificati per K.E, 26 enne residente a Portogruaro, con precedenti, e K.K. 39enne residente in Belgio ma domiciliato sempre a Portogruaro. Sono stati condotti alla sede dei carabinieri e quindi tratti in arresto per furto aggravato in concorso.