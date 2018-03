Si intrufolano nell'albergo e vanno dritti alla cassaforte: fuga con cinquemila euro

Con ogni probabilità hanno sfruttato l'assenza del titolare, ritagliandosi il tempo sufficiente per raccogliere la cassaforte (che era a terra) e portarsela via con quanto custodiva al suo interno. Colpo grosso giovedì nei confronti di un noto albergo di Dorsoduro, privato dei soldi incassati di recente. A chiamare le volanti della polizia verso le 20 è stato il titolare dell'hotel, una struttura piuttosto conosciuto in zona, che aveva subito capito cos'era appena accaduto. Sul posto si sono portati gli agenti della questura, che hanno avviato un accurato sopralluogo.

Il bottino

All'interno del forziere c'erano circa 5mila euro in contanti, ma i conteggi sarebbero ancora in corso. Per individuare indizi utili alle indagini, gli investigatori hanno chiesto l'apporto anche della polizia scientifica. Si cercano elementi in grado di smascherare gli incursori, che sono riusciti a operare in maniera precisa e veloce.

Di recente un furto simile

Un colpo che non può che ricordare quello messo a segno un paio di settimane fa nei confronti di un negozio specializzato in oggetti in vetro situato in riva degli Schiavoni, nel sestiere di San Marco: in quel caso i ladri entrarono in azione di notte forzando la porta d'ingresso. Una volta all’interno, manomisero le telecamere per agire con più calma, dopodiché si diressero verso la cassaforte e la scassinarono, trovando all'interno una grossa somma di denaro in contanti: l’ammanco denunciato dalla proprietaria fu di circa 6mila euro e 3mila dollari.