Maxi furto in abitazione, colpo da 500mila euro a Venezia

Un colpo da ko. Sarebbe di 500mila euro l'ammontare complessivo della refurtiva rubata dai ladri a Cannaregio nei giorni scorsi. Come riporta il Gazzettino , la banda si sarebbe introdotta nell'abitazione di una coppia di 80enni veneziani, mettendo tutto a soqquadro e fuggendo con contanti, buoni postali e diversi monili e preziosi. La banda avrebbe approfittato di una breve vacanza di marito e moglie per mettere a segno il furto della vita: a giudicare dall'entità del bottino, non si esclude che i movimenti delle vittime siano stati studiati nel dettaglio, per agire nel momento propizio.

Volanti sul posto

Sul posto l'intervento delle volanti della polizia e degli uomini della Scientifica. Gli specialisti hanno setacciato tutta l'abitazione, alla ricerca di impronte o tracce che permettano di risalire ai responsabili del maxi furto. Indagini in corso degli investigatori, nella speranza che le telecamere di videosorveglianza in zona abbiano immortalato la banda di delinquenti.