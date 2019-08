Coppia di fidanzati derubata sotto l'ombrellone: lui insegue il ladro e lo fa arrestare

La vacanza a Eraclea per una coppia di giovani bergamaschi ha rischiato di rovinarsi a causa di due ragazzini che domenica sera li hanno derubati in spiaggia. Erano circa le 20 quando le vittime, lontane dall'ombrellone, si sono accorte che due giovanissimi si erano avvicinati al loro zaino e, dopo averlo preso, si erano messi a correre.

Mentre la ragazza ha chiamato i carabinieri, il fidanzato ha rincorso i due ladri riuscendo a fermarne uno, S.J., 18enne kosovaro di Musile di Piave che all'arrivo dei militari è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Il complice, che era riuscito a far perdere le proprie tracce, è stato rintracciato alcune ore dopo. Si tratta di un 24enne romeno di Fossalta di Piave, F.H., che è stato denunciato.