L'arte a portata di tutti con "Valore cultura" di Generali: sinergie con La Fenice e Design.Ve

Generali Italia ha presentato mercoledì il palinsesto 2018 di Valore Cultura, il programma per avvicinare un pubblico vasto al mondo dell’arte attraverso l’ingresso agevolato a mostre, spettacoli teatrali, eventi e attività di divulgazione artistico-culturali.

Laboratori didattici

Studenti protagonisti al teatro La Fenice di Venezia grazie al progetto formativo “La Fenice per tutti”: 1500 alunni guidati da insegnanti e musicisti attraverso i luoghi-simbolo del teatro veneziano hanno potuto partecipare e vivere il mondo della creazione artistica. Un percorso iniziato a ottobre 2017 e che si concluderà a maggio 2018. In quest’ambito si inserisce anche il "Gran Tour": un ciclo di passeggiate ludico-sonore per far conoscere ai più piccoli le forme, le immagini e i suoni dell'affascinante mondo del teatro. L’ultimo appuntamento di questo ciclo, a compimento di un anno di attività insieme, si svolgerà il prossimo 25 marzo.

DESIGN.VE. a Palazzo Morosini

Nel 2018 spazio anche al design e all’innovazione. Valore Cultura sostiene la rassegna internazionale DESIGN.VE in programma a Venezia dal 23 maggio al 17 giugno, in concomitanza con la Biennale di Architettura: una proposta artistica distribuita in varie location con fulcro a Palazzo Morosini, una delle sedi storiche di Generali. Un connubio tra gli spazi ricchi di tradizione del palazzo e le proposte più innovative del design internazionale. Palazzo Morosini sarà anche la sede della mostra collettiva “Design after Darwin. Adapted to Adaptability”. Inoltre, durante le 4 settimane di DESIGN.VE, sono previsti talks con designers e curatori, visite guidate per clienti e dipendenti ed eventi nelle sedi espositive.

Opere di Garutti per le Tre Soglie di Ca’ Corniani – Terra d’avanguardia

A settembre si terrà l’inaugurazione delle opere per le Tre Soglie di Ca’ Corniani – Terra d’avanguardia. Il progetto di valorizzazione paesaggistica della storica tenuta di Genagricola, nel territorio di Annone, sarà a cura del celebre artista Alberto Garutti, risultato vincitore di un concorso artistico internazionale, e prevede l’installazione di: un grande tetto dorato per l’antico casale ora abbandonato, una scritta al neon che si illumina a ogni fulmine che cade in Italia, delle sculture ritratto dei cani e cavalli che vivono nel podere.