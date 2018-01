In gondola nei Navigli di Milano per ammirare la città e imparare il mestiere del "pope"

Il classico giro in gondola veneziano? Da adesso sarà possibile farlo anche sui Navigli di Milano. Grazie al gondoliere Umberto Pagotto e alla Canottieri San Cristoforo, arriva anche nel capoluogo lombardo un pò di "aria" lagunare: un modo diverso per ammirare la città a bordo di un'imbarcazione che rimanda al fascino delle tradizioni della Serenissima. Ma c'è di più, perché la novità prevede, per chi vorrà cimentarsi in una esperienza nuova e completa, anche la possibilità di imparare a diventare gondoliere seguendo un corso specifico.

Una specialità in più

La gondola a Milano, racconta la società, è stata voluta fortemente da Sergio Passetti e Umberto Pagotto. "C'era il sogno di portare, in pianta stabile, una gondola sul Naviglio Grande - scrive la San Cristoforo - C'era il fascino di restaurare una barca storica e di farla diventare la 'regina del Naviglio'. Con corsi di voga alla veneta, eventi, matrimoni". Un sogno che è diventato realtà e che ora completa il "menù" della proposta della società sportiva: canottaggio, canoa, kayak, stand up paddle, dragon boat e, appunto, voga alla veneta. La gondola è già finita al centro dell'attenzione in occasione del corteo organizzato in periodo natalizio con imbarcazioni di ogni genere e Babbi Natali a bordo.