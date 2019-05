A Venezia compare un graffito di Banksy

È comparso così, senza che nessuno si sia accorto di nulla. Se non a conti fatti. Come riporta la Nuova , potrebbe trattarsi di un'opera di Banksy il graffito che da venerdì notte ha fatto capolino a San Pantalon, proprio a due passi da campo Santa Margherita.

Opera non rivendicata

L'opera, è bene dirlo, non è stata rivendicata dall'artista. Si tratta solo di supposizioni: ora bisognerà aspettare l'eventuale conferma di Banksy stesso, che è solito comunicare la paternità delle proprie opere a distanza di alcuni giorni, direttamente sul proprio sito internet.

Primo graffito a Venezia?

Se fosse confermato, quella bambina con giubbotto di salvataggio e un razzo segnaletico in mano sarebbe la prima vera opera del writer in laguna. Artribune, rivista di settore, parla di una possibilità del 99% che sia, di fatto, di un'opera di Banksy. Ora non resta che aspettare che l'artista si faccia avanti. Nella speranza che non si tratti di un falso.