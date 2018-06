Senza biglietto tira pugni in volto a due guardie giurate: arrestato dai carabinieri a Dolo

Aggressione con pugni al volto nella tarda serata di venerdì, a due guardie particolari giurate in servizio sul pullman di linea nella tratta Venezia-Padova. A sferrarli un cittadino 32enne originario di Capo Verde, ma residente a Oriago, sorpreso senza biglietto, poi arrestato.

L'arma

Dopo la verifica della mancanza del titolo di viaggio, le guardie, quarantenni dipendenti di un istituto di vigilanza di Mestre, avevano provato a bloccarlo. L'uomo ha reagito sferrando loro pugni al viso e tentando di sottrarre una delle due pistole dalla fondina, non riuscendovi poiché dotata di apposito sistema di sicurezza. L'aggressore è riuscito però a impossessarsi di un telefono cellulare agganciato alla cintola dei pantaloni, per poi sferrare altri pugni per garantirsi la fuga.

Il carcere

Bloccato dalle guardie giurate e dai militari del comando dei Carabinieri di Campagna Lupia, giunti sul posto, è stato arrestato a Dolo, a una fermata della linea Actv, nella flagranza dei reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, ed è stato portato in carcere a Venezia. I due aggrediti, ricorsi alle cure del pronto soccorso di Dolo, hanno riportato lesioni e traumi.