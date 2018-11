In monopattino a San Marco, multato un bambino di quattro anni

Sessantasei euro e 80 centesimi. E' l'ammontare della multa staccata dalla polizia municipale di Venezia nei confronti del papà di un bimbo di quattro anni che è stato pizzicato a sfrecciare in monopattino a pochi passi dalla Basilica di San Marco. La sanzione risale ad alcune settimane fa e nei giorni scorsi è stata pubblicata sui social network, dividendo l'opinione pubblica. Tra chi urla allo scandalo c'è anche chi sottolinea come ci sia un regolamento che impedisca a chiunque di utilizzare «acceleratori di velocità», in questo caso un monopattino, in centro storico.

I cittadini divisi

Il piccolo, vista la sua età, non sapeva di non poter utilizzare il monopattino, perciò i vigili hanno sanzionato il papà che si trovava con lui in piazzetta dei Leoncini. «Perchè gli abusivi che stazionano tutto il giorno in piazza San Marco non vengono multati?», si chiede Cristina su Facebook, commentando la foto del verbale che ha raggiunto centinaia di condivisioni in poche ore. Sotto al suo commento, c'è quello di Enrico, che sottolinea che «Le regole valgono per tutti». Molti utenti del web fanno riferimento ai turisti cafoni e ai venditori ambulanti, altri «difendono» l'operato di chi ha staccato la multa. «Giusto così - scrive Giovanna -. In monopattino in piazza San Marco non si va».

Per il Pd, semplicemente, «se non si riescono ad applicare le regole con buonsenso allora le regole vanno cambiate. Su questo, come Partito Democratico, abbiamo già fatto alcune proposte con il nuovo regolamento di polizia urbana».